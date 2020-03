El Gironella atura el Sant Quirze i obté un meritori empat a domicili

El Gironella va fer un bon partit al camp del Sant Quirze del Vallès. Els visitants van sortir amb un plantejament defensiu que els permetés sorprendre el rival a través del contracop i que incomodés l'estil de joc ofensiu dels locals. El pla va tenir efecte quan els gironellencs es van avançar en el marcador en les comparses inicials. Al minut 13, Pérez va rebre una bona pilota a l'espai que li va permetre superar còmodament el porter local per fer el 0 a 1. Amb el pas dels minuts, el Sant Quirze va agafar la iniciativa del duel, encara que dominaven la possessió de la pilota en zones molt llunyanes de la porteria de Cabana. Els locals a poc a poc començaven a generar més perill i, al minut 28, van aconseguir l'empat després d'una bona jugada col·lectiva que va sorprendre la defensa del Gironella. Abans d'arribar al descans, el Sant Quirze es va avançar en una jugada polèmica, molt discutida per l'equip tècnic visitant, que va reclamar una falta prèvia al 2 a 1 que l'arbitre no va assenyalar.

A la represa, el Gironella va viure els millors moments sobre el terreny de joc. Amb només quatre minuts de joc es van tornar a posar dins del partit, després del gol de Prat que suposava l'empat a dos. Els visitants van gaudir d'alguna oportunitat per avançar-se en els instants finals, però de nou va ser el Sant Quirze l'equip que va prendre la iniciativa i es va llançar cap a la victòria. El Gironella feia bo l'empat en un dels camps més complicats de la categoria i va endarrerir les seves línies per tractar de conservar l'empat. El bon posicionament defensiu dels grocs va evitar qualsevol ensurt en els darrers minuts i va permetre la consecució d'un nou punt que els aferma a la zona mitja de la classificació.