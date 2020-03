Un Igualada que no es dona per vençut, el proper rival del Manresa al Congost

L'Igualada va superar dissabte el San Cristóbal a les Comes

MANEL HIDALGO

La victòria aconseguida dissabte sobre el San Cristóbal egarenc ha tornat a engrescar l'Igualada en la seva lluita per la permanència. Tot i que ara mateix són penúltims, els igualadins són a tres punts del Banyoles, a quatre del Santfeliuenc i a cinc del mateix San Cristóbal i del Figueres. Diumenge que ve, l'Igualada visitarà el Congost per enfrontar-se a un Manresa que té encarada la salvació. Cal recordar que baixaran dos equips, i un més per cadascun dels equips catalans que deixin la Segona B (actualment el Badalona es troba en posició des descens i el Prat en lloc de promoció).