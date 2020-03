La Joviat aguanta el ritme inicial i es desinfla al descans

La Joviat continua en crisi de resultats després de perdre a la pista d'un difícil Lleida. Tot i la derrota, les manresanes van donar la cara bona part de la primera part del partit contra un rival clarament superior.

A l'inici, la Joviat no es va deixar superar pel poder ofensiu de les locals. Amb caràcter, les sèniors van donar la cara jugant frec a frec amb les lleidatanes. Un primer triple de Queralt Ribera, que tornava després de perdre's l'últim partit per lesió, va obrir el marcador. Així, amb un primer parcial amb encert en el tir exterior per part dels dos equips, el període finaliztava 22 a 20. Al segon quart, les manresanes milloraven les prestacions en defensa, mantenint un marcador igualat fins a mitjan quart. Després, però, arribaven els primers problemes per anotar i es quedaven una mica endarrerides. El Lleida, amb dos triples de Comella, se n'aprofitava i marxava 39 a 29. Després del descans, les locals van augmentar el ritme defensiu. La Joviat, com altres vegades, es va bloquejar i el parcial va ser demolidor (22-8). La intensitat defensiva, amb unes línies altíssimes, va desestabilitzar la Joviat. A l'últim quart, les rotacions d'un Lleida que no donaria entrada al cinc titular permetia igualar el joc, però el marcador era ja inabastable per a les manresanes amb el final 78 a 54.