L'Asfe empitjora a la segona part i la reacció final no es consuma

Alba Muns, com l'equip, no va tenir bon dia en els 31 minuts que va disputar arxiu/oscar bayona

L'Asfe va caure davant l'AESE en un partit en què les de Sant Fruitós no van tenir el dia de cara a cistella, i l'AESE ho va aprofitar en el moment oportú. A l'inici, els dos rivals van sortir freds en el tir. Un triple de cada conjunt maquillava un marcador ajustat 13 a 10 a la fi del quart. Ja al segon parcial, l'Asfe encetava el marcador amb un nou triple i marxava de sis (16-10). La reacció rival no arribava i l'Asfe, a poc a poc, seguia sumant fins a aconseguir el màxim avantatge del partit de les locals (25-13) a falta d'un minut per al descans.

A la represa, l'AESE va sortir amb l'actitud renovada i amb la intensitat ofensiva regenerada. Així, gràcies a dos triples i una bona pila de tirs de dos, les visitants aconseguien un parcial de 2 a 12 en cinc minuts. La desigualtat no s'aturaria en el que restava de quart i, al final, les de l'Hospitalet capgiraven el marcador (30-32). Els nervis s'apoderaven de l'Asfe i amb ells el desencert. De fet, les locals registraven un pobre 2/10 en el tir lliure. Al darrer quart, tot i el marcador ajustat, les sensacions indicaven com a favorit l'AESE, amb la moral molt superior a l'Asfe. No obstant això, quan les locals anaven set per sota en el marcador a tres minuts per a la conclusió, un triple de Colldeforn les situava dins (35-42). Després, arribava l'encert esperat en el tir lliure i se situaven novament a sis. A menys d'un minut per al final, les locals van col·locar-se a tres, però van acabar fallant i el marcador no es va moure més (39-43).