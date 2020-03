L'Asfe s'aprofita del descencert del Sant Nicolau per tombar-lo

El Vaillant Asfe va assolir un nou triomf al seu pavelló, aquesta vegada en la visita del Sant Nicolau de Sabadell, al qual es va imposar amb certa solvència.

A l'inici els dos equips van jugar amb un ritme ràpid, però van tenir molt poc encert en el llançament, a causa de la precipitació. Al final del primer quart el marcador reflectia un empat a onze. En el segon, el conjunt de Sant Fruitós de Bages es va tranquil·litzar i, tot i que seguia regnant la igualtat en el joc, va poder obrir un forat de quatre punts a la mitja part de l'enfrontament (29-25).

En tornar dels vestidors, els bagencs van fer un pas endavant en defensa, frenant les penetracions dels jugadors importants del rival. Això va fer que els visitants encara llancessin més des de la línia de tres punts, amb un percentatge d'encert mínim. Aquesta situació va fer que els santfruitosencs tanquessin el tercer quart amb nou punts de renda (47-38). En els dar-rers deu minuts els bagencs no es van relaxar i van seguir treballant, ara amb el bàsquet-average com a objectiu (van perdre per nou punts en el partit d'anada). Aquest segon repte també el van aconseguir, i a més ho van fer amb certa claredat, sense haver de patir massa en els darrers segons.