L'Igualada acaba guanyant amb patiment un partit que havia dominat

L'Igualada segueix en estat de gràcia després d'aconseguir la tercera victòria dels últims quatre partits, aquesta vegada davant el Premià, un dels rivals directes en la lluita per la permanència a Copa.

Partit seriós de les igualadines. A l'inici, a l'equip li va costar entrar en joc, però amb el pas dels minuts el joc interior va anar obtenint importància fins a esdevenir clau per aconseguir el triomf. Al segon i tercer parcial, amb un domini local absolut, el Premià, totalment sobrepassat en defensa, es va veure obligat a cometre faltes. L'Igualada, però, no les va aprofitar des del tir lliure i no va aconseguir un coixí suficientment ampli per tancar el partit a la fi del tercer període (46-39).

Escuert i Johnson continuaven sent de gran importància per a les locals, capturant rebots que van permetre anotar en la segona jugada. En els darrers deu minuts, l'Igualada, forçat amb unes quantes jugadores a la vora de l'eliminació, va haver de fer rotacions. A partir d'aleshores, l'equip va acusar el to físic després de jugar el dia abans el partit aplaçat davant el Sant Adrià. El Premià s'acostava perillosament quan un tir de Johnson de mitja distància els va permetre respirar amb el triomf.