El Manresa dona per bo un punt a la Pobla

Mirant-ho fredament i amb perspectiva, l'empat que va aconseguir el Manresa ahir a la tarda al camp del filial del Gimnàstic de Tarragona, la Pobla Mafumet, es podria considerar agredolç. I és que els manresans van desaprofitar una pena màxima amb el marcador d'1 a 1 i va jugar gairebé mitja hora amb superioritat numèrica (des del minut 60 ). Però també és cert que, en el darrer quart d'hora, l'equip d'Andreu Peralta es va veure assetjat per un conjunt local que, malgrat jugar amb deu jugadors, va anar a buscar el partit i va disposar d'alguna ocasió clara de gol. Per tot plegat, els blanc-i-vermells van donar per més que acceptable el punt aconseguit.

En l'arrancada del partit, el Manresa va tenir la iniciativa, malgrat que la primera oportunitat va ser del local Guillem, tot i que el seu xut, molt forçat, va anar a fora. Aquesta va ser una acció de contracop, que era l'arma dels locals per contrarestar el joc manresà. A mesura que avançava el partit, l'equilibri es va anar fent palès sobre el terreny de joc. Això fins que va arribar el 0 a 1 al minut 23. Va ser una acció individual de Biel Rodríguez per la banda esquerra i, amb un llançament ajustat al pal a l'alçada de la mitja lluna, va sorprendre el porter local Arnau. Tot i manar en el marcador, el Manresa no va anar enrere. Tot al contrari, va jugar pràcticament els seus millors minuts amb una gran insistència, tot i que realment sense crear perill.

Al minut 30, Walter Fernández va estar a punt de col·locar la pilota per l'escaire amb un llançament de rosca des de la banda dreta, encara que al final va anar a fora per ben poc. En una jugada aïllada dels locals, al minut 31, Guillem va recollir una pilotada llarga, però la seva mitja volta des de la línia de tres quarts va anar molt fluixa a les mans de Pol Busquets. I, en temps de descompte de la primera part, un gran ensurt a la porteria manresana. Des de l'esquerra, Guillem va servir al segon pal cap a Montero, però aquest, a porteria buida, no va arribar a connectar amb la pilota per mil·límetres.

El segon temps va ser molt diferent. La Pobla va sortir més elèctrica. El Manresa sabia contenir els seus atacs però, al minut 55, va arribar el regal de la tarda. Després de diverses passades al dar-rere entre defensors manresans, la pilota va anar als peus del porter Pol Busquets i aquest, amb un excés de confiança a l'hora de tornar-la a un company seu, la va cedir al capità local, Sergio Montero, que ho va tenir força senzill per marcar el gol de l'empat.

Tot i aquesta gerra d'aigua freda, el Manresa es va refer ben aviat i Biel Rodríguez va ser objecte de penal després d'una acció personal per la banda esquerra. Ell mateix va ser l'encarregat de llançar-lo, però el porter Arnau va respondre amb una gran aturada i enviant la pilota a córner (min 57). Tres minuts després, Òscar Sanz, de la Pobla de Mafumet, va ser expulsat per doble targeta groga. El partit es tornava a posar de cara per al Manresa, que jugava amb superioritat numèrica, però malgrat intentar-ho durant uns minuts, els d'Andreu Peralta no va crear gaires ocasions clares de gol. La més clara, un nou llançament de Walter Fernández per la dreta cap a l'escaire, però en aquest cas va trobar-se amb una gran intervenció d'Arnau (min 62). Al minut 65, Andreu Peralta va treure un central, Albert Alavedra, i va donar entrada al migcampista Miguel Ángel Luque, que reapareixia després d'unes setmanes lesionat, en un intent de crear superioritat al mig del camp. Però a la recta final del matx, la Pobla Mafumet, amb les idees clares, va buscar el segon gol i va estar a punt d'aconseguir-lo. Sobretot al minut 89 en un a acció polèmica. Mentre jugadors dels dos equips es discutien, l'àrbitre va deixar continuar el joc i Karim, de vaselina, va estar a punt de batre el porter manresà, Pol Busquets.