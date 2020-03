El Manresa FS juvenil no està a l'altura d'un intens Natació Sabadell

El Manresa FS no va disputar un dels seus millors partits i va caure derrotat a la complicada pista del Natació Sabadell (4-2). Els manresans no van sortir amb la mateixa intensitat que el rival i van anar a remolc gran part del partit. Els sabadellencs es van avançar en el minut 13 (1-0) i els bagencs no van saber reaccionar. A la represa, els locals van incrementar l'avantatge (2-0), davant d'un Manresa que semblava reaccionar quan va anotar pocs minuts després (2-1). Després d'aquest gol van posar porter jugador per tal d'empatar el més aviat possible el matx. Però no va resultar efectiu i els locals van sentenciar anotant per tercer i quart cop a la xarxa visitant (4-2).