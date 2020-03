El Martorell fa la feina des dels onze metres amb dos gols d'Aguilera a Mollerussa

El Martorell va aconseguir una victòria de gran importància contra el Mollerussa, equip que només està un punt per sobre de l'equip dirigit per Albert Nualart. Els martorellencs eren conscients de la transcendència del duel i tenien l'objectiu de capgirar la mala situació que els ha dut a conviure en els llocs de descens. El partit es va preveure molt disputat des del primer moment. Els dos conjunts s'estudiaven mútuament al mateix temps que tractaven d'evitar prendre més riscos del compte. Amb el transcurs dels minuts, els equips van perdre la por i els nervis i es va poder veure alguna ocasió de perill, sobretot per part del Martorell. Els visitants es van avançar a la segona meitat amb dos gols de penal, els dos transformats per Aguilera, i tot i que el Mollerussa va reduir les distàncies al tram final, els del Baix Llobregat van ser capaços d'aconseguir sumar tres punts vitals.