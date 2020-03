El Palillo remunta a la represa contra el Calders (3-2) en el duel de la part alta de la classificació

El Palillo va imposar-se al Calders en un enfrontament molt anivellat. El conjunt local es va avançar en el marcador gràcies a un gol de Benítez al minut 3. L'equip visitant va reaccionar i va capgirar el resultat amb dos gols consecutius de Boixader i de Soler. Es va arribar al descans amb un mínim 1-2 favorable al Calders. A la represa, els jugadors locals van sortir amb més intensitat i van aconseguir remuntar amb gols de Tarik i Abde. El Calders va intentar pressionar en el tram final, però ja no va poder canviar el signe de l'enfrontament. En el mateix grup 2 de Quarta Catalana, la Pirinaica B va golejar 0-4 al camp de l'Avi-nyó per continuar líder amb dos punts d'avantatge, i un partit més, respecte de l'Estación. L'equip sallentí també va fer la feina i va apallissar el Sant Vicenç per 5-0. En el grup 1, el líder Berga B va tornar a sumar una nova golejada a casa davant del Puigcerdà (7-0). El seu principal perseguidor en la lluita per l'ascens, l'Alt Berguedà, no va tenir problemes per atropellar la Monistrolenca i fer sang en aconseguir un espectacular resultat de 12-0.