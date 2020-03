La Salle no dona opcions i apallissa un rival directe

La Salle Manresa S.Gol va aconseguir una contundent victòria a a domicili, concretament a la pista d'un Sant Quirze que és un dels rivals directes dels bagencs en la lluita per la permanència a Primera Catalana.

Els jugadors dirigits per Toni Mañosas van sortir molt concentrats, conscients de la importància del partit, i van mostrar un bon nivell. No obstant, els locals no els deixaven escapar-se en el marcador, i al final del primer quart només perdien per un sol punt de diferència (13-14). En el segon període els manresans van dur el ritme del duel i van estar agressius, encertats en el llançament exterior i amb capacitat d'anotar diverses cistelles fàcils. Tots aquests factors van provocar un contundent parcial de 9-27 que els va permetre marxar a la mitja part de l'enfrontament amb dinou punts de renda en l'electrònic (22-41).

En la segona meitat el conjunt de Sant Quirze del Vallès va passar a fer una defensa zonal, però els lasal·lians van saber ser pacients i van seguir amb el ritme imposat al primer temps. El tercer quart va finalitzar amb un resultat de 32-58, que deixava el matx ben encarrilat pels interessos bagencs. En els darrers deu minuts no va passar res estrany i els visitants no van patir en cap moment per endur-se una victòria molt necessària. En la propera jornada, La Salle Manresa S. Gol rebrà la visita del Sant Nicolau de Sabadell, diumenge a les set de la tarda.