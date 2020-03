Setién millora els números defensius de Valverde d'aquesta temporada

La mitjana de gols en contra del Barça des de l'arribada de Quique Setién a la banqueta blaugrana és inferior a la de la primera part de la temporada, amb Ernesto Valverde com a entrenador. Els registres amb el càntabre se situen en exactament un gol encaixat per partit (n'ha disputat vuit), mentre que amb l'extremeny la mitjana era d'1,21, un total de 23 gols en 19 jornades. En total, els números en defensa del Barça aquest any són molt fluixos, fins i tot tenint en compte els de Setién, amb 1,15 gols per partit (31 gols en contra amb 27 jornades). Una xifra tan alta al Barça no la trobem des de la temporada 2003-04, en el primer any de transició de Frank Rijkaard després d'una catastròfica etapa amb Joan Gaspart com a president de l'entitat blaugrana.

Des de l'arribada de Setién, el Barça té millors registres en defensa que en l'últim mig any de Valverde, que en la darrera temporada de Luis Enrique (2016-17 amb 1,03 gols per partit) i l'única temporada de Tito Vilanova com a primer entrenador (2012-13, amb 1,11 gols per partit). Setién també és a prop dels números defensius de l'any passat (2018-19 amb 0,96 gols per partit).

No obstant això, segueix estant lluny de grans mitjanes del conjunt blaugrana en les temporades més recents. Un dels millors registres es va aconseguir precisament amb Valverde. En el seu primer any (2017-18), l'equip només havia encaixat 13 gols, amb una mitjanada de només 0,48 gols per partit. Una xifra repetida en el tercer any de Guardiola (2010-11).

Els anys amb mitjana de gols en contra més alta van ser temporades amb, com a màxim, un títol aconseguit. En canvi, les millors temporades han anat sempre de la mà amb doblets o triplets.



Pocs cops amb la porteria a zero

Una altra de les grans dificultats del Barça aquesta temporada està sent deixar la porteria a zero. Les dades d'aquest any són molt preocupants. Ter Stegen ha aconseguit no encaixar cap gol en només vuit partits. No es veu un registre tan baix des de la temporada 2012-13, amb només sis partits sense encaixar. Aquell any, però, es va guanyar la lliga. Les xifres contrasten amb temporades com el primer any de Valverde, amb la porteria a zero 16 vegades, o el triplet de Luis Enrique, amb el porter imbatut 15 cops. Més enllà de la 12-13, no es veien menys porteries a zero en aquest moment de l'any des de la temporada 2000-01. Setién ha reduït les xifres, però encara hi ha molt marge de millora.