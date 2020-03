Un sòlid Joanenc assalta el camp d'un Sallent que hi posa més cor que cap

El Sallent i el Joanenc es van veure les cares en el partit corresponent a la 23a jornada de c0mpetició. Les dues formacions es presentaven al matx amb objectius diferents. Per una banda, els locals volien sumar els tres punts per allunyar-se d'una zona de descens que porten flirtejant des de ja fa setmanes. Per altra banda, els groguets volien seguir escalant posicions i mantenir-se per sobre de la mitja taula.

Els primers 45 minuts van ser anivellats, amb cert domini del Joanenc en diversos trams del joc, però sense que cap conjunt fos prou hàbil per desencallar l'empat inicial. El Sallent va disposar d'una gran oportunitat per avançar-se en el marcador, però l'atacant local es va mostrar desencertat de cara a porteria. Per altra banda, els de Sant Joan de Vilator-rada, amb més domini de la pilota, gaudien d'arribades i d'ocasions, però sense ser prou clares com per arribar al descans al davant. Just abans de concloure el primer temps, Martí Payeras, del Joanenc, va rebre la segona targeta groga i, per tant, va haver d'abandonar el terreny de joc. Aquest fet hagués pogut marcar el destí dels següents 45 minuts, però el nerviosisme del Sallent i la solidesa del Joanenc van fer que el resultat final fos sorprenent.

El conjunt local va sortir a la represa amb la voluntat d'anotar, al més aviat possible, la diana que els permetés avançar-se en el marcador, però es mostraven desencertats, o bé en l'última passada o bé en el remat final. Els errors van anar posant nerviós un Sallent que va veure com el Joanenc s'avançava gràcies a Gerard Martinez (0-1) al minut 55. Aquest gol va donar una injecció de confiança als groguets, que, pocs minuts després, van fer el segon, després d'un servei de córner que Valentí Prieto va rematar a gol (0-2), al minut 63. El bon posicionament dels visitants els va permetre mantenir-se sòlids fins al final i trasbalsar un Sallent que hi va posar més cor que cap. Al minut 82, el Joanenc es va quedar amb nou jugadors per l'expulsió, també per doble groga, de Cristian Martín.