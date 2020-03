Un Solsona orgullós rescata un punt en el temps afegit contra un Linyola aguerrit

El Solsona va tirar d'orgull per empatar un partit que se li anava complicant amb el pas dels minuts i que el Linyola, el seu rival, no li va posar gens fàcil en cap moment. Els solsonins es van trobar amb un equip que estava molt ben posicionat sobre del terreny de joc, que es replegava a prop de la seva porteria i que tractava de sortir al contracop sense que fos possible. Els locals intentaven moure la pilota d'un costat a l'altre, però no trobaven els espais necessaris per acostar-se a la porteria del Linyola i no generaven pràcticament cap ocasió de perill, excepte un tir, minuts abans d'arribar al descans, que el porter visitant va rebutjar amb una estirada magistral. La primera part va acabar sense més acció, amb un ritme molt lent i amb només un equip que es llançava a l'atac.

La segona meitat va donar continuïtat al que es va viure en els primers 45 minuts de joc, tot i que en el minut 63 el Linyola va aprofitar un error en la sortida de pilota dels locals per fer el 0 a 1 amb un tir des del centre del camp, que va agafar avançat i fora de lloc a Barcons. El gol rival va fer reaccionar el Solsona, però el partit es va interrompre a causa de la lesió d'un dels jugadors locals, que va necessitar atenció mèdica immediatament. A la represa, els solsonins van seguir assetjant la porteria del Linyola amb un seguit de pilotes penjades a l'àrea que buscaven aprofitar la capacitat aèria dels jugadors del conjunt blanc-i-blau. Tot l'esforç es va veure recompensat en el temps afegit, quan Pérez es va enlairar per sobre del seu defensor per rematar amb el cap i introduir la pilota al fons de la porteria visitant. Sense temps per disputar-se, el partit va acabar amb un empat obtingut èpicament.