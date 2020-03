El surienc Josep Garcia es mostra solvent en l'estrena de l'estatal tot i la lesió en un dit

Hauria estat l'estrena somiada de no ser per la lesió al dit petit de la mà que va patir en la segona jornada de la primera prova del Campionat d'Espanya, celebrada a Antas (Almeria). El pilot surienc Josep Garcia va debutar en enduro 2 amb una doble victòria scratx.

El corredor de KTM va iniciar l'estatal marcant el millor temps en el supertest que va servir de pròleg. Una injecció de moral que el va portar a dominar amb total autoritat la primera jornada amb un ritme demolidor, situant-se líder des del primer tram. L'urgellenc Jaume Betriu (KTM), Marc Sans (KTM), Enric Francisco (Sherco) i Víctor Guerrero (Husqvarna) van acompanyar Josep Garcia en el podi scratx.

Tot i això, una caiguda en el cross test i una segona en l'extrema van dificultar el triomf de Garcia. Malgrat el dolor, el surienc va seguir en la carrera encara amb dues voltes per davant. Va saber administrar la diferència que el separava dels seus rivals per aconseguir la victòria també en el segon dia de competició, seguit de Jaume Betriu, Enric Francisco. Amb 50 punts lidera la classificació del Campionat d'Espanya. El jove pilot surienc està pendent de l'abast de la lesió al dit petit.

Després de la prova, Josep Garcia va valorar la seva actuació dient que «vam aconseguir el millor temps en el supertest per sortir amb moltes ganes, amb una nova moto i en una nova categoria. I la veritat és que tot ens va sortir rodó, sense cap caiguda ni errors, va ser un primer dia pràcticament perfecte. En la segona jornada vaig sortir a gaudir, mirant de trobar un bon ritme. En el primer tram he aconseguit una diferència de set segons, però després en el cross-test he caigut a terra en un suport amb la pols, tot i que la pitjor caiguda ha estat després, en l'extrema. No sé si m'he dislocat el dit, o si ha estat una luxació o m'he danyat el metacarpià. A partir d'aquí ho he passat molt malament pel dolor, però he pogut salvar el dia i guanyar una altra vegada l'scratx. Així que estic molt content perquè podria haver estat un zero per culpa de la segona caiguda».

El surienc Josep Garcia també va ser el pilot guanyador de la Especial Extrema REDD Dunlop a l'ésser el més ràpid. A la tercera passada, va parar el crono amb el millor registre de tot el cap de setmana. El de KTM va superar amb solvència els obstacles naturals i artificials de la mateixa.

Entre les noies, la manresana Mireia Badia (Husqvarna - MC Cerdanya), actual campiona d'Espanya va dominar amb molta autoritat, seguida d'Aida Castro (Husqvarna) i de la navassenca Kate Vall (Sherco - MC Segre).

La segona prova serè els dies 21 i 22 de març a Valdecaballeros.