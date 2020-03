El Vicentí juvenil afina la punteria i surt victoriós de la pista del Salou

El Futsal Vicentí va superar el Salou (3-5), el penúltim classificat, i s'allunya de la part baixa de la classificació. Els bagencs van començar a remolc el duel (1-0), però es van refer ràpidament per empatar i arribar al descans al davant en el marcador (1-2). Els vicentins havien finalitzat el primer temps amb bones sensacions i el descans no les va fer variar. Després de múltiples oportunitats, van aconseguir tres dianes pràcticament seguides que els va fer arribar al tram final amb el duel sentenciat (1-5). Aquest fet va provocar que abaixessin el to defensiu i el Salou ho va aprofitar per maquillar el marcador (3-5)