Avui es decidirà si el Barça-Nàpols de Champions es jugarà a porta tancada

La Generalitat de Catalunya vol que el partit Barça-Nàpols del 18 de març es jugui a porta tancada a causa del coronavirus. És el matx de tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions; en el partit d'anada, a San Paolo, el resultat va ser d'1-1. La possible celebració del partit del proper dimecres a porta tancada va ser avançada per l'Esportiu i va ser confirmada per Gerard Figueras, secretari general de l'Esport, en sengles entrevistes a RAC-1 i Catalunya Ràdio. És una proposta sorgida a la Comissió de Seguiment del pla Procicat que es va fer dissabte. D'altra banda, per part del Comitè Olímpic Italià, el CONI, s'ha demanat al govern del país que aprovi suspendre totes les competicions, que tampoc no es facin a porta tancada, fins al dia 3 d'abril.

El Barça es reunirà avui a les nou del matí amb el Govern per tractar la possibilitat que el partit contra el Nàpols es jugui a porta tancada. La trobada serà al departament de Salut amb la Secretaria General de l'Esport, les conselleries de Salut i Interior i el mateix club. El Govern català vol escoltar primer el FC Barcelona i valorar les conseqüències que tindria que el partit de Champions es jugui sense públic, però adverteix que, tenint en compte el protocol, la prudència serà el principal criteri que s'haurà d'imposar.

A banda d'aquest partit entre el Barça i el Nàpols, ja ha quedat del tot confirmat que el partit entre l'Uni Girona i el Venècia, tornada dels quarts de final de l'Eurocup de bàsquet femení, serà a porta tancada. Alhora, el Govern català estudia també la viabilitat d'altres esdeveniments com ara la Volta Ciclista a Catalunya, que s'ha de fer entre el 23 i el 29 de març.

Sense públic a València i París

Avui es reprèn la Champions i fa uns quants dies que se sap que el partit del València CF, a Mestalla, davant de l'Atalanta italià (21 h) serà a porta tancada. Els locals hi surten amb un 4-1 advers. Sí que hi haurà públic en el partit que han de jugar Leipzig i Tottenham al camp alemany i amb un 0-1 per als germànics. Avui es disputarà, sense restriccions, el matx que va ser ajornat a la lliga espanyola de l'Eibar amb la Reial Societat (20 h), derbi guipuscoà.

Demà continua la Champions i el matx PSG-Borussia Dortmund (21 h) s'ha decidit que es disputi igualment a porta tancada. Hi va haver un 2-1 per als alemanys en el duel d'anada. L'altre partit serà el Liverpool-Atlètic de Madrid amb un 1-0 per als matalassers assolit al Wanda Metropolitano.