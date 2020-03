Les dues properes jornades de la lliga de futbol, sense públic

El consell de ministres d'aquest dimarts ha acordat prohibir l'assistència de públic a esdeveniments de qualsevol esport durant els propers 15 dies.

A l'espera de les decisions que prendrà finalment cada organisme, com ara la Lliga Endesa, la Lliga de Futbol Professional ja ha decidit acatar les instruccions del govern i, per tant, les dues properes jornades (així com el Barça - Nàpols de Champions) es jugaran sense públic.

Primera divisió- Jornada 28

- R. Madrid-Eibar (divendres 13, 21h)

- Leganés-Valladolid (dissabte 14, 13h)

- València-Llevant (dissabte 14, 16h)

- Mallorca-Barça (dissabte 14, 18.30h)

- Celta-Vila-real (dissabte 14, 21h)

- Espanyol-Alabès (diumenge 15, 12h)

- R. Societat-Osasuna (diumenge 15, 14h)

- Ahletic-Atlètic de Madrid (diumenge 15, 16h)

- Granada-Getafe (diumenge 15, 18.30h)

- Sevilla-Betis (diumenge 15, 21h)

Primera divisió- Jornada 29

- Osasuna-Atlètic de Madrid (divendres 20, 21h)

- Valladolid-Celta (dissabte 21, 13h)

- R. Madrid-València (dissabte 21, 16h)

- Alabès-R. Societat (dissabte 21, 18.30h)

- Eibar-Athletic (dissabte 21, 21h)

- Vila-real-Mallorca (diumenge 22, 12h)

- Betis-Granada (diumenge 22, 14h)

- Getafe-Espanyol (diumenge 22, 16h)

- Llevant-Sevilla (diumenge 22, 18.30)

- Barça-Leganés (diumenge 22, 21h)

Segona divisió- Jornada 32

- Ràcing-Lugo (divendres 13, 21h)

- Fuenlabrada-Tenerife (dissabte 14, 16h)

- Màlaga-Osca (dissabte 14, 16h)

- Mirandés-Numància (dissabte 14, 18.15h)

- Oviedo-Ponferradina (dissabte 14, 18.15h)

- Deportivo-Sporting (dissabte 14, 21h)

- Albacete-Almeria (diumenge 15, 12h)

- Cadis-Rayo (diumenge 15, 16h)

- Elx-Extremadura (diumenge 15, 18.15h)

- Las Palmas-Girona (diumenge 15, 18.15h)

- Saragossa-Alcorcón (diumenge 15, 21h)

Segona divisió- Jornada 33

- Almeria-Las Palmas (divendres 20, 21h)

- Osca-Mirandés (dissabte 21, 16h)

- Oviedo-Deportivo (dissabte 21, 18.15h)

- Tenerife-Màlaga (dissabte 21, 18.15h)

- Numància-Cadis (dissabte 21, 21h)

- Rayo-Fuenlabrada (diumenge 22, 12h)

- Lugo-Saragossa (diumenge 22, 16h)

- Ponferradina-Elx (diumenge 22, 16h)

- Alcorcón-Sporting (diumenge 22, 18.15h)

- Girona-Ràcing (diumenge 22, 18.15h)

- Extremadura-Albacete (diumenge 22, 20.30h)