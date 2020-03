L'Unicaja-Baxi i el Baxi-Penya es podrien celebrar a porta tancada

El Ministeri de Cultura i Esport ha informat totes les federacions que el Govern espanyol adoptarà aquest dimarts una bateria de mesures preventives davant l'extensió del coronavirus, com la celebració a porta tancada de totes les competicions i esdeveniments esportius professionals i no professionals, d'àmbit estatal i internacional. Aquesta directriu pot afecta directament els dos propers partits del Baxi Manresa, que dissabte juga a les 18 h a la pista de l'Unicaja de Màlaga i el dissabte 21 de març ha de rebre la Penya al Nou Congost (20.30 h). De moment, l'ACB no s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió.

Qui sí que ha confirmat que no hi haurà partits amb públic les dues properes jornades és la Lliga Profiessional de Futbol (LFP), decisió que afecta tant a Primera com a Segona Divisió. També es disputarà a porta tancada el Barça-Nàpols de Champions (el 18 de març).

La Federació Espanyola de Rugbi també ha anunciat que han rebut la comunicació del ministeri i que l'acata.