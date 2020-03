El millor penúltim de les últimes 10 temporades va acabar la lliga ACB amb un total d'11 victòries

El Baxi encara no està salvat. Té la permanència ben encaminada però ha d'acabar d'aconseguir un parell o tres de victòries per poder respirar tranquil, tot i que fent un repàs a com ha acabat la lliga en temporades anteriors a l'última dècada, potser arribant a 10 o bé 11 victòries l'equip del Congost en podria tenir prou.

A manca d'onze jornades, els de Pedro Martínez tenen un total de 9 triomfs i en tenen més ara que el Betis (8, tot i que ha pres al Baxi l'average), l'UCAM Múrcia (7) i els dos equips que són en la zona del descens a la lliga LEB: el Montakit Fuenlabrada i l'Estudiantes. Tant l'un com l'altre hauran de passar pel Congost i tenen 5 triomfs. La setmana vinent, el Fuenlabrada haurà de jugar la represa del matx amb el Gran Canària (hi havia un 41-36 quan es va suspendre).

El Manresa jugarà 6 partits com a visitant: dissabte a Màlaga i més tard a Múrcia, València, Andorra, Las Palmas i Tenerife. I a casa en té 5 més: amb el Joventut, el San Pablo Burgos, el Baskonia i els dos conjunts madrilenys que ja s'han esmentat abans.

En els últims 10 anys, només un equip ha acabat immers dins de la zona de descens amb més de 10 victòries. Va ser l'Estudiantes en la campanya 2011/12 quan es va situar amb 11 partits guanyats. No van baixar els col·legials a la LEB, com tampoc ho van fer el 2016, amb 9 victòries. Les exigències de l'ascens a l'ACB també van salvar el Manresa els anys 2013 (amb 6 victòries) i 2014 (7). En canvi, es va acabar baixant el 2017 quan es van guanyar només 5 partits i el Burgos va acabar ocupant el lloc dels manresans. El Betis, que va ser penúltim, va poder mantenir la plaça, però va descendir un any després, com igualment també ho va fer el RETAbet Bilbao.

L'any 2000, el TDK Manresa va baixar amb 11 victòries. Pel que fa al seu penúltim descens, l'equip del Congost va perdre l'ACB a la fi del curs 2005/06 tot i haver vençut en 12 partits, idèntic nombre que havia aconseguit un any abans i es va mantenir a la lliga.

El Gipuzkoa, actualment líder de la LEB Or, és un altre equip que ha estat habitual en la zona de cua a l'ACB els últims anys al costat del Betis, el Manresa i l'Estudiantes.