Les noies del CN Minorisa cauen a casa i s'allunyen del campionat estatal

Les noies del CN Minorisa tenien un partit gairebé definitiu per classificar-se per al Campionat d'Espanya de Segona Divisió; el rival, el CN Sabadell, que es va presentar amb tres jugadores recentment proclamades campiones de la Copa de la Reina. Les manresanes, que es van mostrar irregulars, van encaixar un 0 a 3 d'entrada tot i que Muns va deixar en 1 a 3 al final del primer temps. En el segon període, amb gols de Muns i Peirón, les minoristes van apropar-se 3 a 4, tot i que les visitants van deixar en 3 a 5 el resultat al punt del descans.

Malgrat els esforços, les jugadores dirigides per Àngel Peirón van encaixar un 2 a 4 a la represa, que semblava sentenciar de manera definitiva el matx (5-9). Les del cor de Catalunya no van defallir i amb gols de Puerta (2) i César es situaren a només dos gols de les sabadellenques (8-10) amb 4' 42'' per jugar-se. En aquell moment, la remuntada semblava possible però dos gols de les forasteres en 30 segons no ho van permetre.