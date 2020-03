La RFEF publica el seu calendari electoral

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ja ha publicat un calendari electoral per accedir a la seva presidència. Hi aspiren el seu actual mandatari, que és Luis Rubiales, i Iker Casillas. Es farà la convocatòria oficial el dia 25 de març i es votarà el 8 de juny, si no hi ha recursos que ho evitin. S'ha de recordar que l'Eurocopa tindrà el seu inici el 12 de juny, que és un divendres.