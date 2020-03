El Sallent destitueix el tècnic Josep Antoni Moreno i aposta per Juanma Fernández

Canvi a la banqueta del Sallent. Josep Antoni Moreno, que va agafar l'equip aquesta temporada, ha estat destituït pels mals resultats. El 0 a 2 de diumenge davant el Joanenc, ha estat el detonant. El seu lloc l'ocuparà l'osonenc Juanma Fernández Troy de 37 anys, amb una llarga trajectòria com a jugador de futbol, des de la base del Barça fins a la Primera Divisió d'Uruguai, passant per molts equips de la geografia catalana i estatal, entre la Segona B, la Tercera Divisió i l'abans anomenada Preferent. Com a tècnic, el seu currículum no és tant extens. la temporada passada va dirigir l'Abadessenc i actualment porta un juvenil a Ripollet com a pràctiques per poder disposar del carnet d'entrenador de tercer nivell.

El Sallent ocupa l'avant penúltima posició al grup 4 de Segona Catalana (posició de descens), havent totalitzat 22 punts en 23 jornades.