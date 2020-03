El Burgos i el Saragossa passen als quarts de final de la Champions

Dos dels tres equips estatals que queden a la Basketball Champions League, competició en què el Baxi Manresa va quedar eliminat a la fase de grups, van passar ahir de ronda: Casademont Saragossa i San Pablo Burgos. Tots dos van derrotar en els dos primers partits de l'eliminatòria a dos rivals del Manresa, el Lietkabelis i el Dinamo de Sàsser. L'Iberostar va ser l'altra cara de la moneda ahir per part dels equips ACB al perdre contra l'Oostende i haver d'anar al partit de desempat.

Els de Joan Peñarroya van saber gestionar un mal inici del partit, el Sàsser guanyava d'11 punts al finalitzar el primer quart, i va aconseguir remuntar amb una gran trident format per Ferran Bassas, Earl Clark i Jasiel Rivero. Entre els tres van sumar 56 punts i van ser imprescindibles pel triomf dels burgalesos ahir.

El Casademont Saragossa va patir de valent a Lituània per endur-se el segon i definitiu punt de l'eliminatòria que el classifica per a la següent ronda. El partit contra el Lietkabelis va ser d'infart (88-90) i es va decidir per petits detalls.

L'home més destacat dels aragonesos va ser Nicolás Brussino, amb 21 punts, 5 triples i 31 de valoració. També cal remarcar el paper de Dylan Ennis, qui va anotar el tir lliure final del Saragossa i va anotar un total de 19 punts.

D'altra banda, l'Iberostar Tenerife no va poder superar el Filou Oostende a domicili (75-69) en un partit en què sempre van haver de remar a contracorrent del conjunt belga. Així doncs, el conjunt canari anirà al partit de desempat per a decidir quin equip passa de ronda. Giorgi Shermadini va ser l'home encarregat de donar-li possibilitats a l'Iberostar, amb 19 punts i 5 rebots, però el joc en equip de l'Oostende es va imposar.

En els altres dos partits de la jornada, l'AEK i el Nymburk van passar de ronda al vèncer el Bonn i el Teksüt Bandirma respectivament.