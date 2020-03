El CAM i el CAI recullen sis medalles cadascun en els catalans sub-16 a Sabadell

Sis medalles per a l'Avinent Manresa i sis més per al CA Igualada Petromiralles/Jocnet va ser la collita dels atletes de casa nostra en la seva participació als Campionats de Catalunya sub-16 en pista coberta a Sabadell, prèvia a la celebració de l'estatal d'aquí a dues setmanes.

Del CAM, títols catalans per a Ona Bonet en alçada amb 1,63 m (rècord dels campionats), David Pérez en els 300 llisos amb 37'' 29 (37'' 02 a semifinals), Martí Serra en perxa amb 4,05 m (millor marca de l'entitat), i per al quartet 4x300 format per David Pérez, Joan Homs, Adrià Garcia i Biel Cirujeda amb 2' 34'' 53. Subcampionat per a Mar Santanach en la final de pes amb 10,52 m. I bronze català de David Pérez en els 60 tanques am 8'' 96 (8'' 84 a semifinals).

Del CAI, Carla Bisbal es va proclamar campiona en els 1.000 llisos amb 2' 53'' 47, que és un nou rècord català; amb les seves companyes Mar Buchaca, Laia Guzmán i Núria Moix van assolir el triomf en el relleu 4x300 amb 2' 52'' 42, que també és nou rècord català i millora els 2' 53'' 27 de les mateixes atletes el 16 de febrer a Sabadell. Aleix Camats també es va proclamar campió en llançament de pes amb 13,90 m, seguit d'Albert Gil amb 12,60 m, i va ser quart Miquel Guixà amb 11,52 m, i desè Guim Morcillo amb 10,18 m. Ian Alves va ser segon en salt de perxa amb 3,90 m i Aina Eberlé, també segona en salt d'alçada amb 1,53 m. Núria Moix va ser quarta en pes amb 10,26 m i sisena en llargada amb 5,18 m. Mar Buchaca va ocupar la sisena plaça en els 60 llisos amb 8'' 13 (8'' 04 a semifinals). Ruben Sánchez era setè en llargada amb 5,89 m. Joel Giménez, desè en triple salt (11,16 m), Oriol Alonso, onzè en 3.000 llisos (10' 14'' 53) i Andrea Gil, onzena en triple salt (10,07 m)