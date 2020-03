El Centre de Tecnificació de Judo de Manresa s'obre a nous horitzons i fa un salt qualitatiu

El Centre de Tecnificació de judo té un llarg historial a Manresa, des del curs 1991-92. Ara, però, els seus responsables han volgut anar més enllà, evolucionar el centre fent un pas endavant en quantitat i qualitat. Fins ara, la tecnificació la feien bàsicament judokes d'Esport-7 i del Judo Moià. Des d'aquesta temporada, als tatamis del Complex Vell Congost s'hi han afegit altres clubs amics com el Judo Ripoll. Actualment, el Centre de Tecnificació de Judo té 85 judokes apuntats (més que mai) entre benjamins, alevins, infantils, cadets (sub-18) i júniors (sub-21), i algun sènior. Cal tenir en compte que els practicants de judo que té Esport-7 és de 613, comptant els extraescolars que fan a diverses escoles; el Judo Moià en té 370.

Maurici Casasayas i Soler és un dels entrenadors del Centre de Tecnificació de Judo. Ell explica que «en els darrers anys he estat jo el responsable del centre després que el David Roca, per motius professionals, ho hagués de deixar. El centre ha estat funcionant prou bé, però les coses van canviar l'any passat. Vaig veure el mateix David Roca motivat per fer alguna cosa diferent. Hi vam estar donant voltes i la idea que va sorgir va ser el de fer un programa de treball ben fet i créixer, no quedar-nos tancats, obrir les instal·lacions del Congost a altres clubs a més a més d'Esport-7 i del Judo Moià, i també a judokes més joves, els d'edat benjamí; això, amb una nova estructura de treball clara, de formació per als benjamins i alevins i a partir dels infantils més enfocada a la competició. El Judo Ripoll s'ha afegit aquesta temporada a la iniciativa i un grup seu de judokes baixa cada divendres a tecnificar-se al Congost; també es fan classes els dilluns i els dimecres».

Lligat amb tot això, el Centre de Tecnificació de judo ha professionalitzat el seu equip tècnic. Sota la direcció de Maurici Casasayas i Botines, David Roca i Maurici Casasayas i Soler fan d'entrenadors, amb el suport de Ruben Mani; Pere Alastrue és el psicòleg (amb sessions grupals i individuals), Karen Barrero fa de fisioterapeuta (fa prevenció de lesions i descàrregues individualitzades) i Josep Perau és el responsable de la preparació física (fa sessions de tècnica de força i un cop al mes d'habilitats gimnàstiques). «Va molt bé que tots aquests professionals que ens ajuden coneguin el judo com a practicants que són ho han estat», apunta Maurici Casasayas i Soler, que afegeix que «qualsevol judoka pot entrar al Centre de Tecnificació, només cal compromís i ganes d'entrenar-se. No es mira el nivell però normalment hi venen els que volen competir. Les classes són diferents de les que es poden fer en un club on les tècniques que s'imparteixen són més generals».

Casasayas i Soler té clar que l'objectiu del centre és que «els judokes progressin i creixin. En aquest sentit, he de reconèixer que es treballa molt bé amb els infantils i cadets; t'escolten i et segueixen. Quan ja són júniors ja costa més perquè en molts casos, els estudis tallen la progressió. Tot i això, hi ha judokes d'aquests edats més grans que encara estan molt motivats».