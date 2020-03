La popular Travessa a la Baells no es farà després de 19 anys

Després de 19 edicions, una de les proves esportives que tenien un arrelament més ferm i amb la popularitat més alta al Berguedà, la Travessa de la Baells, es deixa de fer. El Club Triatló Berga, en un comunitat, detalla quins han estat els motius.

El CT Berga explica que «no ha estat una decisió fàcil. Després de 19 edicions, de donar-hi moltes voltes i valorar diferents opcions, des del club volem comunicar-vos que aquest 2020 deixarem de fer la Travessa de la Baells».

Continua dient que «han estat 19 edicions magnífiques i ara ha arribat un moment en el qual ja no ens veiem ni amb la força ni amb les ganes necessàries com a club per poder continuar oferint una prova de qualitat». El comunicat afegeix que «l'anul·lació del Festival de la Baells l'estiu passat, amb el qual des de l'inici estàvem lligats, i el traspàs de negoci de l'espònsor principal, Berguedà Nàutic, ens han acabat de fer prendre aquesta decisió. A tots i totes els que ens heu ajudat i col·laborat aquests anys us volem donar mil gràcies: col·laboradors, piragües, barques, treballadors de la presa, protecció civil i voluntaris. Sense vosaltres la travessa no hauria arribat tan lluny. Gràcies».

El CT Berga fa menció especial de persones que van fer possible la travessa: «la Rosa de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà per implicació i per professionalitat, el Vicenç i el Sergi de Berguedà Nàutic pel magnífic marcatge cada edició, i el Rafi, de CSI Timing, per la col·laboració».