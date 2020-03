Quatre gols anotats per d'Ilicic liquiden el València

El València va lluitar fins el final per a poder remuntar l'eliminatòria contra l'Atalanta però un espectacular Josip Ilicic, amb quatre gols, va eliminar el conjunt ché a Mestalla en un partit a porta tancada a causa del coronavirus.

Al València se li esfumarien les esperances ràpid, ja que als dos minuts el central Diakhaby va cometre un penal clar sobre Ilicic, qui va anotar la pena màxima per encetar el marcador amb només tres minuts del partit disputats. No obstant això, el conjunt local no va deixar de creure i les imprecisions d'ambdós equips feien preveure que el València podia tenir l'ocasió d'igualar el partit. I així va ser. Kevin Gameiro va empatar en una mala sortida del porter visitant. El València encara havia d'anotar tres gols, però els valencians tornaven a tenir opcions.

Però Diakhaby va tornar a fumigar les esperances del València amb un altre penal, en aquest cas per una mà dins l'àrea que va revisar el VAR. Josip Ilicic va tornar a anotar el penal i l'Atalanta italià va marxar al descans amb avantatge al marcador i ja amb l'eliminatòria gairebé sentenciada.

El València va sortir amb la cinquena marxa a la segona part i només començar ja van tenir la primera ocasió de Ferran Torres, qui poc després assistiria Gameiro per a que aconseguís un doblet i posés el 2-2. L'emoció va continuar i Ferran Torres va executar una gran vaselina per posar el 3-2. A partir d'aquell moment, el partit estava trencat al mig del camp, amb anades i tornades d'ambdós equips per anotar un gol que, o bé li donés vida al València, o li permetés a l'Atalanta sentenciar definitivament. I el segon escenari es va convertir en realitat amb dos gols més d'Ilicic.

Pel que fa a l'altre partit disputat ahir, el Leipzig va eliminar el Tottenham de José Mourinho (3-0) amb doblet de Sabitzer. Avui l'Atlètic visita al Liverpool (21 hores)