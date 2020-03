El Sallent destitueix Moreno i aposta per Juanma Fernández

El vallesà Josep Antoni Moreno, exporter del CE Manresa en diverses etapes, ha estat destituït com a entrenador del Sallent, equip que milita a Segona Catalana. Els mals resultats han estat el motiu del cessament i el 0 a 2 de diumenge davant el Joanenc el detonant. El president del Sallent, Ramon Besora, ha considerat que «Moreno no ha tingut sort amb nosaltres, els resultats no l'han acompanyat. Valorem molt la feina que ha fet, però ara mateix hem de buscar un revulsiu perquè pensem que encara som a temps d'aconseguir la permanència».

El lloc de Josep Antoni Moreno l'ocuparà l'osonenc Juanma Fernández. Aquest tècnic té 37 anys i una llarga trajectòria com a jugador de futbol, des de la base del FC Barcelona passant per la Primera Divisió d'Uruguai, i per molts equips tant catalans com estatals, en categories com la Segona B o la Tercera Divisió. Com a entrenador, la temporada passada va dirigir l'Abadessenc a Segona Catalana i actualment porta un juvenil a Ripollet com a pràctiques per treure's el carnet de tercer nivell.

El Sallent és ara mateix penúltim classificat, posició de descens, amb 22 punts en 23 jornades. En les darreres vuit jornades ha guanyat un partit (a Gironella), n'ha perdut quatre i n'ha empatat tres. Dissabte que ve, els sallentins visiten el camp del líder de la categoria, Les Franqueses. No es descarta que amb l'entrada de Juanma Fernández es pugui incorporar algun jugador més a la plantilla sallentina.