El Catalònia-Joviat s'assegura la promoció a Primera Catalana

El Catalònia Joviat té la promoció d'ascens a Primera Catalana a la butxaca. Els manresans van jugar contra el Cardona i es van endur la victòria per un ajustat 4,5 a 5,5. El matx amb els cardonins va ser molt igualat en tot moment, molt més del que es preveia inicialment. La primera partida va ser per als visitants, però els punts es van anar repartint fins a arribar, a manca de només una partida, a un emocionant 4,5-4,5. Joan Carles Sampera va aconseguir el punt decisiu, un important triomf per la mínima. De fet, una victòria a la darrera jornada davant del Tàrrega, combinada amb una improbable derrota del líder Vila Olímpica, encara podria donar l'ascens directe al Catalònia Joviat.

El Catalònia Joviat B va confirmar els pitjors pronòstics: una nova derrota, a mans del líder del grup II de Preferent, el Cornellà, aboca l'equip al descens. Els de Manresa van perdre, però amb dignitat i molta lluita. Cal destacar la bona victòria del Jesús Martínez amb negres a la taula dos, fruit de la seva perseverança després d'encadenar mals resultats a la lliga. I sobretot la proesa d'Ildefons Hernández al primer tauler, que va remuntar una partida que semblava perduda enfront un jugador que el superava en més de 200 punts d'ELO. Pere Oliveras i Dan Clotet també van anotar, els dos amb taules, davant de rivals superiors sobre el paper. Al final 3-7 al marcador i només una mínima esperança de mantenir la categoria que passa per guanyar el Gavà la propera setmana i per esperar les combinacions d'ascensos i descensos que es produeixin entre Preferent i Segona Catalana.

Un altre bon resultat del C, que va obtenir un valuós empat a 3 enfront el Navarcles B, garanteix la permanència a Segona Provincial. Van guanyar les seves partides Joan Marfà, gràcies a un final molt ben jugat, i els dos més joves, Adam Sultygov i Manel Abizanda, ambdós en bona progressió.

L'equip D del Catalònia Joviat va confirmar la seva bona ratxa i, gràcies a la combinació de la seva victòria per 3-1 enfront el Balsareny-Sallent B i l'empat del fins ara líder Berguedà B amb el Cardona B, s'ha situat al capdavant del grup V de Tercera Provincial, ocupant l'única plaça d'ascens. Aicí doncs, l'enfrontament amb el Berguedà B a la darrera jornada serà decisiu. Els manresans en tenen prou amb un 2-2 per mantenir el lideratge i aconseguir l'ascens. Van anotar els punts locals Joan Pérez, Hugo Uber i Guillem Cabeza. El Catalònia-Joviat sub-12, malgrat perdre per 2,5 a 1,5 amb la Gran Penya, té matemàticament assegurada la permanència.