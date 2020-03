Confirmen la suspensió del Festival 4x4 de les Comes

No hi haurà el Festival 4x4 a les Comes, aquest cap de setmana

A causa de l'aplicació del Protocol de Prevenció del Covid-19 imposada per la Generalitat de Catalunya i amb aplicació el dijous dia 12 de març, l'organització del Festival 4x4 a les Comes es veu obligada a ajornar la celebració de l'esdeveniment a una data encara per determinar. La trobada s'havia de celebrar, aquest cap de setmana, a la finca bagenca.

Les autoritats han anunciat que com a mesura del Pla de Protecció Civil de Catalunya i per aplicació del Protocol de Prevenció del Covid-19, es posa en marxa la fase d'alerta civil i "see suspenen o s'ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones". L'equip de Les Comes ha treballat fins a l'últim moment en la preparació d'aquest esdeveniment pel qual tenia ja preparat tot el muntatge i senyalització dels més de 70km de pistes 4x4 que ofereix als participants. Ningú esperava que les restriccions relacionades amb Covid-19 s'aplicarien també a espais oberts com la finca de Les Comes. Aquesta mesura ha fet que l'organització s'hagi vist obligada a transmetre a través de tots els seus canals de comunicació oficials, l'ajornament d'aquesta novena edició.

El criteri seguit per l'organització ha estat oferir a totes les persones inscrites la possibilitat de recuperar el 100% de la seva inscripció o la de guardar-la per a la futura data de l'esdeveniment. De la mateixa manera, això s'aplicarà a totes aquelles empreses que haguessin contractat alguna acció comercial. A més, hi haurà una segona oportunitat per a sol·licitar la devolució de la inscripció en el moment que s'anunciï la nova data de l'esdeveniment. A la web oficial www.lescomes4x4festival.com i a les xarxes socials @lescomes4x4festival es pot trobar tota la informació de l'esdeveniment i s'aniran publicant les notícies i informacions més importants sobre l'evolució d'aquesta situació.