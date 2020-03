L'Ajuntament i el Bàsquet Manresa signen el tram final d'una subvenció de dos anys

El Bàsquet Manresa rebrà una subvenció de 240.000 euros de part de l'Ajuntament de Manresa per dur a terme activitats de promoció de l'esport a la ciutat. Es tracta de la segona part d'un ajut que totalitza 320.000 euros i que es va aprovar en ple municipal el juny del 2018. La temporada passada, el consistori havia pagat 80.000 euros i ara n'abona el triple. En cas que el club manresà no estigués a l'ACB, hauria cobrat la meitat d'aquest import, o sigui 120.000 euros.

La signatura va tenir la presència, entre d'altres, de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i del president del Bàsquet Manresa, Josep Sàez, que van signar la col·laboració. També hi havia el tinent d'alcalde de Presidència, Marc Aloy, el regidor d'Esports, Toni Massegú, i el gerent del club, Carles Sixto.



Un ple controvertit

La subvenció total al Bàsquet Manresa, aprovada el juny del 2018, va fer-se en un ple en què la CUP va mostrar la seva oposició. El seu regidor d'aleshores, Jordi Masdeu, va criticar que l'Ajuntament hagués pagat 500.000 euros en dos anys a una entitat privada, ja que hi afegia els 139.000 euros que ja li paga regularment cada any. L'aleshores regidor d'Esports, Jordi Serracanta, va justificar aquesta partida, que va rebre el suport majoritari dels altres grups, per la «projecció» que el club fa de la ciutat.



Regulació de l'activitat

A través d'aquest conveni es reafirma «l'especial significació que el bàsquet té per a Manresa i l'existència d'un club que porta el nom de la ciutat en la màxima categoria estatal i que aquesta temporada ha participant en la Lliga de Campions, amb la qual cosa també ha arribat a Europa. L'Ajuntament reconeix que aquest és «un important mitjà de promoció i de projecció exterior de la ciutat i fa d'element motor i generador d'inèrcies positives en els diferents àmbits de l'activitat econòmica» manresana.

Aquest acord, per tant, és una regulació d'una relació voluntària de col·laboració per a la realització de diverses activitats esportives que contribueixin a la promoció de la ciutat.

Així, segons el conveni signat ahir, el Bàsquet Manresa té l'obligació d'acreditar documentalment la realització de l'activitat que fonamenta aquesta concessió. Per això, n'ha de documentar les despeses, sotmetre's a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin necessaris per part de l'Ajuntament i facilitar tota la informació que es requereixi pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública.

El Bàsquet Manresa també ha de posar a disposició de l'Ajuntament la imatge de l'entitat, especialment la del seu primer equip professional, per tal de realitzar l'activitat esportiva a la ciutat. Entre els punts més destacable hi ha la disponibilitat dels components de la plantilla, sobretot els jugadors, per participar en actes de promoció o campanyes de comunicació institucionals tant a la ciutat, com a les escoles. De fet, des de fa anys, i a escala comarcal, els jugadors del Bàsquet Manresa ja fan sortides als col·legis, no només de Manresa, sinó de pobles del voltant, per tal de promocionar la pràctica del bàsquet en particular i de l'esport en general entre els més petits.

A través d'aquest conveni, també es regularà el nombre i la ubicació de tanques i espais publicitaris que l'Ajuntament repartirà pel pavelló del Nou Congost a partir d'ara.