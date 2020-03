La presidència de l'Igualada HC no troba nous pretendents

La junta electoral que supervisa el procès d'eleccions a la presidència de l'Igualada Hoquei Club ha certificat que no s'ha presentat cap candidatura vàlida un cop ha finalitzar el període de presentació. Així, la junta electoral ha informat a la junta directiva de l'entitat, presidida per Manel Burón, perquè es constitueixi com a junta gestora i, segons marquen els estatuts, convoqui de nou eleccions per proveir els càrrecs d'una nova junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de tres mesos. La directiva que continuarà com a gestora es reunirà amb caràcter d'urgència aquesta setmana.