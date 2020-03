Sis medalles per al CAM i dues per al CAI en els catalans sub-14 a Sabadell

En els Campionats de Catalunya sub-14 en pista coberta, a Sabadell, els atletes de l'Avinent Manresa van aconseguir sis medalles (tres d'or, dues d'argent i una de bronze). A més, es van batre cinc rècords manresans i un de català. Així, els títols van ser pel relleu 4x200 femení amb Lucia Molina, Queralt Vallbona, Sira Salas i Jenay Hernández) amb 1' 51'' 77 (RM), per a Queralt Vallbona en els 600 llisos amb 1' 38'' 63 (RC), i per a Armand Hernández en els 600 llisos amb 1' 35'' 65 (RM). Segones posicions per a Lucia Molina en llargada amb 4,84 m (RM) i per a Oriol Massaneda en els 2.000 metres marxa amb 11' 01'' 12. I tercer lloc de Lucia Molina en els 60 tanques amb 9'' 95. Van ser finalistes, Queralt Vallbona , quarta en els 60 llisos amb 8'' 46 (8'' 38 a les semifinals RM), Oriol Renalies, quart en perxa amb 2,65 m i setè en llargada amb 4,66 m.

Els atletes del CA Igualada Petromiralles Jocnet van assolir dues medalles. Un or a càrrec de Clara Enrich, campiona en els 2.000 llisos amb 7' 04'' 85 (MMP), i un bronze aconseguit per Jana Planell en salt de perxa amb 2,40 m (igualant la seva millor marca).