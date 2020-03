Suspeses les lligues de Primera i Segona i el Madrid es posa en quarantena

No hi haurà futbol de Primera i Segona Divisió

No hi haurà futbol de Primera i Segona Divisió | ARXIU/EFE

La Lliga Professional de Futbol (LFP) ha decidit suspendre les dues properes jornades de les lligues de Primera i Segona Divisió, una vegada s'ha fet públic que el jugador del Reial Madrid de bàsquet Trey Thompkins ha donat positiu per coronavirus i el club blanc hagi anunciat una quarantena per als esportistes dels seus equips professionals.

La Lliga considera que es donen les circumstàncies per tal que s'activi el protocol per al Covid-19 recomanades per les autoritats sanitàries.

En conseqüència, i d'acord amb les mesures establertes en el Reial Decreto 664/1997 de 12 de maig, s'acorda la suspensió, com a mínim, de la les dues properes jornades competició. Aquesta decisió serà reevaluada després de la finalització de les quarantenes decretades en els clubs afectats. El Madrid havia de rebre demà l'Eibar. En les instal·lacions de Valdebebas coincideixen en sessions de treballs els jugadors de futbol i de bàsquet del Reial Madrid. L'ACB va ajornar ahir les properes jornades i aquest matí de dijous ho ha fet també l'Eurolliga de bàsquet.