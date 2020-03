Tres podis bagencs a la tercera prova del català de motocròs

Es va disputar al circuit lleidatà de Montperler, a Bellpuig, la tercera prova del Campionat de Catalunya de motocròs grans, amb tres podis bagencs. A la categoria MX-3, victòria pel santfruitosenc Ramon Brucart, amb Suzuki, guanyant la primera mànega i sent segon a la segona, darrera del pilot d'Honda, Raül Castells. A la categoria MX-2, domini dels pilots del MC Baix Berguedà, amb triomf en ambdues mànegues de Simeó Ubach (Husqvarna), seguit per Guillem Farrés amb Gas-Gas, en el seu debut en el campionat. A la categoria elit, Lluís Riera, amb Yamaha, només va poder puntuar en la segona mànega, sent setè.