Trey Thompkins és el jugador del Reial Madrid de bàsquet que ha donat positiu per coronavirus

Després que el Reial Madrid hagi confirmat que un jugador de la primera plantilla de bàsquet hagi donat positiu per coronavirus i que s'hagi supsès la competició en la Primera i Segona Divisió de futbol, s'ha sabut que l'esportista afectat és Trey Thompkins que feia uns dies que no es trobava bé i que encara vca participar diumenge en el partit davant del Casademont Saragossa que l'equip de Pablo Laso va guanyar per 92-70. La informació l'ha donat La Sexta.

Thompkins, nord-americà de 29 anys i 2,08 d'alçada, es troba en la seva cinquena temporada al Reial Madrid, amb el qual ha guanyat, entre d'altres títols, l'Eurolliga, l'ACB i la Copa del Rei. El jugador havia declarat la seva disconformitat, a les xarxes socials, per haver de jugar a Milà a porta tancada la setmana passada un partit de l'Eurolliga tot i la situació que ews vivia a Itàlia.