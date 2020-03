La Volta a Catalunya, que havia de tenir un final d'etapa a Manresa, queda ajornada

La Volta a Catalunya va arribar a Manresa per darrer cop el 2012

La Volta a Catalunya va arribar a Manresa per darrer cop el 2012 ARXIU/MIREIA ARSO

El coronavirus s'ha cobrat una altra cancel.lació esportiva. La Volta a Catalunya del centenari, que s'havia de celebrar del 23 al 29 de març no se celebrarà, almenys en les dates previstes. La Volta ha informat aquest dijous a la tarda que, d'acord amb el Govern de Catalunya i atesa la situació provocada pel Covid-19, la prova queda ajornada. S'havia de disputar del 23 al 29 de març amb el pas de dues etapes per la comarca del Bages. El dimecres dia 25 hi havia un esprint especial a Sant Fruitós en el transcurs de la jornada que anava de Castellddefels a la Vall de Camprodon. La jornada gran era la del divendres dia 27, amb una etapa que començava a la Pobla de Segur i acabava a Manresa, amb la meta a la carretera de Cardona, després de pujar l'Alt de Montserrat. Toni Massegú, regidor d'esports de l'ajuntament manresà, ha comentat que "entenem que la situació és excepcional i que la decisió ha estat inevitable. Tant de bo, la prova es pugui celebrar amb una altra data i amb la màxima brillantor".

En la nota oficial que ha fet la Volta, el seu president Rubèn Peris, ha afirmat que "hem intentat fins al final poder celebrar una edició tant especial com la del centenari però la salut de tothom és el més important. La Volta tornarà i amb el màxim espectacle per aconseguir que tothom gaudeixi de la prova". Després del Tour de França i del Giro d'Itàlia, la Volta és la tercera cursa ciclista més antiga del món.