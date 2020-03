El Baxi redueix els entrenaments i la plantilla tindrà festa el cap de setmana

Incertesa al Nou Congost però la feina del Baxi Manresa no s'ha aturat tot i la crisi del coronavirus que ha suspès, almenys durant els propers quinze dies, la lliga ACB. L'equip no viatjarà avui a Màlaga com tenia previst per jugar el matx de la 24a jornada de la lliga Endesa davant de l'Unicaja però manté els entrenaments sota les ordres de Pedro Martínez, tot i que se'n faran menys sessions.

L'ACB ha comunicat que no es disputaran en les dates previstes els partits de les jornades 23a i 24a. En el cas del Manresa, a banda del matx d'avui al Martín Carpena (que era previst per a les 18 hores) hi havia el derbi amb el Joventut que estava programat per al dia 21 de març, a partir de les 20,30 h. al pavelló del Nou Congost. L'equip del Baxi es continua entrenant, tot i que la reducció de les sessions ha inclòs també els caps de setmana, i ni demà ni diumenge l'equip té convocades jornades de treball.

Martínez preferia tenir públic

Abans de la suspensió dels partits que l'ACB va decretar, finalment, dimecres a la nit hi va haver un cert debat sobre si la primera de les previsions, jugar els partits de les dues jornades a porta tancada, era l'opció més correcta. I un dels que va opinar va ser Pedro Martínez a través de Twitter, que va decantar-se per no jugar partits amb les grades buides. «Al final, juguem per a la gent» és el que va afirmar l'entrenador del Baxi a les xarxes socials, amb respostes a favor i en contra.

Finalment, l'evolució que hi ha hagut sobre aquest afer del Covid-19 ha provocat que des de la lliga ACB s'hagi optat per la suspensió de la competició, que en principi serà per dues jornades però que es podria allargar més si la crisi sanitària es perllonga.

D'altra banda, les oficines del Nou Congost i la botiga del club romandran tancades des d'avui a a l'accés públic i durant les dues properes setmanes, com a mesura de prevenció contra l'expansió de la Covid-19. El Bàsquet Manresa ha pres tot un seguit de mesures relacionades amb la prevenció de riscos associats al Covid-19, sempre en coordinació amb les recomanacions d'organitzacions governamentals i sanitàries, l'ACB i l'Ajuntament de Manresa. S'ha decidit passar l'atenció al client a distància, i des d'aquest divendres l'oficina del Nou Congost passarà a treballar a distància. El teletreball ha estat la mesura adoptada pel personal de les oficines del Bàsquet Manresa, que atendran a partir d'ara les peticions dels abonats via telemàtica. El club posa a disposició d'aficionats i abonats el correu basquetmanresa@basquetmanresa.com per resoldre tots els assumptes que necessitin de consulta.