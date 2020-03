Bon paper de les gimnastes de l'Egiba en la segona fase de la Copa Catalana escolar

Les joves gimnastes de l'Egiba van aconseguir un grapat de posicions destacades en la segona fase de la Copa Catalana d'Escolars, que es va disputar a Salt, localitat del Gironès.

En la categoria escolars A, Júlia Sánchez va aconseguir la primera posició, mentre que Laia Sánchez va ser segona. A més a més, l'equip format per les germanes Sánchez, Zoe Marín, Lena de Miguel i Paula Cambronero es va endur la medalla d'or.

En B petites van competir Gina Carrión, Ona Martín i Leire Soler, que van obtenir el bronze a la general. En B grans, Aina Macià va obtenir l'or i Ona Santolària, la plata, mentre que Iona Parareda va ser quarta, i va quedar a tan sols tres dècimes del bronze. L'equip format per Aina Macià, Ona Santolaria, Júlia Mir i Fiona Masfret van ser les campiones de la categoria, seguides per la formació B, integrada per Iona Parareda, Noa Lizana, Alexandra Sinfreu i Iraia López. L'equip C (Mariona Noguera, Martina Ruiz, Aina Ramírez i Abril Lupon) també va fer una molt bona actuació.

Pel que fa a la categoria escolars C petites, cal destacar la primera posició d'Abril Oliveras en la classificació general. En la mateixa categoria, l'equip format per Oliveras, Martina Selga, Irina Selga i Arantxa Rodríguez es van emportar l'or. En C grans, el conjunt integrat per Vera Martínez, Berta Ratera, Carla Cerezo i Mireia Hernández van ser primeres en la classificació per equips. Cal destacar també la quarta posició en la general de Vera Martínez i Carla Cerezo, a tan sols tres dècimes del podi. Laura Martín, Mariona Homs, Paula Sorroche, Júlia Ballús, Berta Bover, Elsa Vargas i Iris de Arco també van fer una molt bona competició.

Finalment, en la categoria escolars E grans van competir les esportistes Ariadna Barea i Marta Peña, mentre que en petites ho van fer Rosa Garriga, Georgina Grané i Paula Jurado. Aquesta darrera gimnasta es va proclamar campiona en la prova de la barra d'equilibri.