Les escoles de bàsquet afermen l'afició

El Club Bàsquet Castellet i la Delegació de les Comarques Centrals de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i el Baxi Manresa, van organitzar la sisena trobada d'escoles de bàsquet de les comarques centrals, que es va disputar al pavelló municipal de la localitat bagenca.

Un total de dinou equips, representant nou clubs diferents, van prendre part en aquest acte, que, com en les cinc cites anteriors, va resultar ser tot un èxit. Va ser una jornada educativa i participativa que buscava, de nou, que els infants tinguin ganes de tornar a repetir experiències i que els valors de l'esport els acabin enganxant. L'escola Paidos, de Sant Fruitós de Bages, hi va aportar un total de cinc conjunts, mentre que el Club Bàsquet Manresa 2015 n'hi va dur tres. Amb dos equips hi havia el Club Bàsquet Artés, el Club Bàsquet Igualada, el Club Bàsquet Esparreguera i l'amfitrió, el Club Bàsquet Castellet, mentre que amb un equip hi havia l'Asfe de Sant Fruitós, el Club Bàsquet Navàs i el Club Bàsquet Santpedor.

A partir d'ara hi havia fins a sis trobades més programades, però les tres primeres (la del 14 de març a Navàs, la del 28 a Santpedor i la del 4 d'abril a les instal·lacions del Paidos) ja han estat suspeses. La del 19 d'abril a Artés, la del cap de setmana del 16 i 17 de maig a Torelló i la del 30 de maig a les pistes de La Salle Manresa, que hauria de tancar la temporada de trobades, estan pendents de com es desenvolupi la situació del coronavirus.

Abans de la cita de Sant Vicenç de Castellet es van disputar cinc trobades més. La primera va ser el 5 d'octubre a les pistes de l'Ateneu Les Bases; la segona, el 16 de novembre, a Puig-reig; la tercera, el 21 de desembre a les instal·lacions de l'Asfe; la quarta, l'11 de gener a Navàs; i la cinquena, el 29 de febrer al Complex del Vell Congost.

Aquesta darrera va ser la novena edició de la Trobada de la Festa de La Llum de Manresa, i hi van participar nois i noies que, distribuïts en 25 equips, representaven 12 clubs i escoles de les comarques centrals. En un ambient distès, el Paidos Sant Fruitós, novament, va ser l'entitat més representada, amb un total de sis formacions participants.