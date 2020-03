El Giro decidirà el mes d'abril les seves noves dates

El Giro d'Itàlia tampoc no es farà en les dates previstes com a conseqüència de l'emergència sanitària del coronavirus. L'organització de la prova italiana ha fet públic que el proper 3 d'abril es donarà més informació i les possibles dates de celebració. En principi, el Giro del 2020 estava previst del 9 del 31 del mes de maig. La primera etapa s'havia de celebrar a Budapest i dues més tenien lloc a territori hongarès. Però en les últimes hores el govern d'Hongria havia manifestat la seva negativa a acollir el Giro en les actuals circumstàncies. Segons el comunicat de RCS Sport, organitzador del Giro, la cursa es posposa "per la situació d'emergència nacional i internacional".

Com tots els esports, el ciclisme està sent afectat per la crisi del Covid-19. A Catalunya, l'edició número cent de la Volta s'ha suspès i no està clar si es podrà disputar enguany o caldrà esperar fins el 2021. Aquests dies sí que s'està disputant a França la París-Niça però sense públic a les arribades. A més, aquest divendres s'ha retirat l'equip Bahrain i la prova s'acabarà el dissabte, suspenent l'etapa final de diumenge.