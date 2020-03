L'equip de l'Eix de Navàs suma cinc medalles al català de solos i duos

arxiu particular

Els esportistes de l'Eix de Navàs van fer una bona actuació a Badalona arxiu particular

L'equip de competició de Fit Kid de l'Eix de Navàs va prendre part en el campionat de Catalunya en les modalitats de solos i duos, que es va celebrar a la localitat de Badalona i en el qual va representar un total de tretze coreografies. Cinc d'elles van ser premiades amb medalla: una d'or, tres de plata i una de bronze.

Les esportistes bagenques més destacades van ser Marina Costa i Karen Fernández, qui van vèncer en Promo Duo Júnior. Costa també va ser segona en Promo Solo Júnior. Les altres plates van ser per a Xènia Córdoba i Marina Mora en Duo Kid i per a Marina Santasusana en Fantasia Solo Adulto. Finalment, el bronze va anar a parar a les mans de Guillem Cabra en Fantasia Solo Junior. Per la seva banda, Córdoba va ser sisena en Solo Kid.

Van aconseguir posicions de finalista Laura Vall i Marina Mora (en Promo Kid Individual) i Carla Gallardo i Laia Rodríguez (en Fantasia Duo Júnior). Finalment, van ser semifinalistes Anna Galera (en Baby Individual), Carla Gallardo (en Fantasia Solo Kid), Karen Fernández i Laia Rodríguez (en Fantasia Solo Júnior).

Els tres entrenadors que dirigeixen l'entitat navassenca, Nil Rovira, Marina Santasusana i Noelia Ruiz, estan molt contents pels resultats que van obtenir els seus joves esportistes. El proper repte per a ells serà fer un bon paper en el campionat d'Espanya de l'especialitat.