El manresà Jordi Fortuny obté dues terceres places a Juneda

arxiu particular

El jove pilot manresà Jordi Fortuny va demostrar el seu talent a Juneda arxiu particular

El manresà Jordi Fortuny va obtenir dues terceres posicions en la primera prova del campionat de Catalunya en categoria aleví, que es va disputar al circuit de Juneda.

Després de marcar els millors temps tant als entrenaments lliures com als oficials i als dos warm ups, en la primera cursa un altre competidor va ocasionar una doble col·lisió amb Fortuny, qui es va poder recuperar per escalar fins al tercer lloc. En la segona la tendència va ser semblant, i un xoc a la sortida va deixar el manresà fora de pista. No obstant, el jove pilot manresà es va poder reincorporar i va tornar a obtenir la darrera posició del podi.