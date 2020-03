La Volta queda ajornada i no hi haurà l'esperat final d'etapa a Manresa

El coronavirus ha provocat que el final de la cinquena etapa de la Volta a Catalunya a Manresa del proper 27 de març s'hagi ajornat, com tota la cursa. Era l'edició del centenari i la capital del Bages era de nou l'arribada d'una jornada, un fet que no es donava des de feia vuit anys, des del 2012.

La Volta a Catalunya s'havia de celebrar del 23 al 29 i va ser ahir a la tarda quan l'organització va fer pública la suspensió, atesa tota la situació provocada pel Covid-19. Hi havia dues jornades amb el pas dels ciclistes per la comarca del Bages. El dimecres dia 25 hi havia un esprint especial a Sant Fruitós en el transcurs de la jornada que anava de Castelldefels a la vall de Camprodon. La jornada gran era la del divendres dia 27, amb una etapa que començava a la Pobla de Segur i acabava a Manresa, amb la meta que era ubicada a la carretera de Cardona i després de pujar l'alt de Montserrat. Ahir, el regidor d'Esports manresà, Toni Massegú, va comentar que «és clar que entenem que la situació és excepcional i que la decisió ha estat inevitable. Tant de bo la prova es pugui celebrar en una altra data i amb la brillantor que es mereix la Volta».

En la seva nota oficial d'ahir, la Volta explicava que demanarà a la Unió Ciclista Internacional unes noves dates per tal de poder celebrar aquest mateix any 2020 la 100a edició de la prova, i en cas que fos impossible, ho farà l'any 2021. La cursa s'ha celebrat de forma ininterrompuda des del 1939, pocs mesos després de finalitzar la Guerra Civil Espanyola.

El president de l'entitat, Rubèn Peris, ha declarat que «nosaltres ho hem intentat fins al final poder celebrar una edició tan especial de la Volta Ciclista a Catalunya com estava previst, però ara les mesures de prevenció i de salut de corredors, dels equips i del públic assistent passen davant de la competició. La Volta tornarà amb més força per poder celebrar la 100a edició en les millors condicions. Vull agrair la comprensió de totes les parts implicades, de les institucions, de les poblacions, dels aficionats, patrocinadors, equips, ciclistes, voluntaris... Estic segur que la història de la Volta segueix i viurem la 100a edició en altres dates, i amb la plena implicació del públic. No ens oblidem que fem aquest gran espectacle perquè la gent gaudeixi de la prova». La Volta és la tercera cursa més antiga del calendari internacional, després del Tour i del Giro.

Una altra competició de gran prestigi a Catalunya, el Trofeu Comte de Godó de Tennis, sí que és segur que ja no es disputarà en aquest 2020, en ser anul·lada per l'ATP. S'havia de jugar entre el 19 i el 26 del proper mes d'abril.