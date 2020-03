El Barça-Nàpols i tots els partits de la setmana vinent a Europa, ajornats

El Barça-Nàpols, previst per a la setmana vinent, i tots els duels de competició europea dels propers dies han quedat ajornats. Així ho va anunciar ahir la UEFA «en vista de la propagació del coronavirus i de les decisions dels diferents governs» del continent. Fins ahir només s'havien ajornat el Manchester City-Reial Madrid, per la quarantena dels blancs, i el Juventus-Lió, per la situació al nord d'Itàlia, però ahir s'hi van afegir el Barça-Nàpols i el Bayern-Chelsea. A més, tampoc no es jugaran les tornades i algunes anades de les eliminatòries de la Lliga Europa.

Per la seva banda, els jugadors de la primera plantilla del Barça, que s'havien citat ahir a la Ciutat Esportiva per completar una sessió d'entrenament, van trobar-se amb la suspensió, per part del club, de tota activitat per recomanació mèdica. La notícia els la va comunicar el mateix president, Josep Maria Bartomeu.