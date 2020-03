Bona jornada per als equips de l'Anoia Club a la piscina Sant Jordi

ARXIU PARTICULAR

L'equip A-1 de l'Anoia Club Gimnàstic va aconseguir la quarta posició ARXIU PARTICULAR

El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona va celebrar, a la piscina Sant Jordi, la primera jornada de figures i rutines tècniques per a les categories A1, A2, A3 (obert a les participants de primària) i B1 (les participants de secundària), amb una bona actuació de l'Anoia Club Gimnàstic. Les igualadines van ser un total 14 de nedadores, que van realitzar grans actuacions tant individualment dins l'àmbit de les figures, com d'equip dins l'àmbit de les rutines tècniques.

De forma individual van competir: en el grup de prebenjamines, Maria Serra i Sira Torres; en alevines, Aina Vivancos, Inés Roldán i Queralt López; en infantils, Mar Armenteras, Paula Ocete i Laura Martínez, i en cadets, Mariona Solé, Carla Armengol i Regina Castelló. Dins de la rutina tècnica, l'equip A1 (compost per Maria Serra, Sira Torres, Aina Vivancos, Berta Camp, Shirley Dayana Dielmo i Paula Garcia) va obtenir el quart lloc, i l'equip B1 (compost per Mar Armenteras, Paula Ocete, Laura Martínez, Inés Roldán, Queralt López, Mariona Solé, Regina Castells i per Carla Armengol) va finalitzar en la vuitena posició.

Les entrenadores de l'Anoia Club , Cristina Amorós i Meritxell Trilla, es van mostrar molt contentes pel bon paper de les seves nedadores i per la seva motivació.