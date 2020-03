El CAR de Sant Cugat també tanca les seves instal·lacions

El Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat va tancar tota la seva activitat ahir, tot i que es mantenia operatiu per als esportistes classificats o amb opcions per anar als Jocs de Tòquio, a causa d'un positiu per coronavirus.

Segons una informació que va avançar TV3, la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat va eximir el CAR de tancar completament les seves portes perquè els olímpics seguissin amb la seva rutina, però un cas de coronavirus en un membre del personal sanitari va precipitar el tancament de la instal·lació d'alt rendiment.

Aquesta mesura afecta de ple els esportistes de les nostres comarques que s'entrenaven al centre, com les atletes Mar Juárez i Mònica Clemente, el jugador de tennis taula Joan Masip, l'entrenadora de waterpolo Carla Fargas i els paralímpics Jordi Morales (tennis taula) i Núria Marquès (natació), entre d'altres. Tots ells hauran de tornar als seus respectius domicilis i seguir-se preparant des d'allà.

Morales, precisament, va explicar al seu compte de Twitter que «tot estava a punt perquè un nombre reduït d'esportistes poguéssim seguir entrenant. Gràcies per haver dedicat tants esforços. Un cop més havíeu demostrat perquè sou el millor centre. Orgullós de formar-ne part».