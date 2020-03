La Fórmula 1 espera el principi del campionat per als últims dies de maig

La Fórmula 1 va anunciar ahir la suspensió dels grans premis de Bahrain i del Vietnam, les properes cites del campionat del món, i va mostrar esperança d'iniciar-lo «a final de maig». Aquest fet suposaria cancel·lar també les curses d'Holanda (3 de maig), Montmeló (10 de maig) i fixaria com a possible estrena Montecarlo, el 24 de maig, tot i que a l'espera de com evolucioni tot.

Després de la cancel·lació del Gran Premi d'Austràlia, que s'havia de disputar aquest cap de setmana, la Fórmula 1 va anunciar en un comunicat que buscaria dates alternatives per als grans premis ara ajornats. Temps enrere ja es va anul·lar la cita de la Xina i totes elles s'hauran de recol·locar en el tram final de l'any.

El president de la Fórmula 1, Chase Carey, va manifestar, de tota manera, que «l'evolució del coronavirus és molt dificil de predir a tot arreu».