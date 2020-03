L'Arc Zen del Bages brilla en l'organització i en els resultats dels arquers

ARXIU PARTICULAR

Els bagencs van obtenir podis en la prova de 3D de l'ACTLL ARXIU PARTICULAR

Els dos darrers diumenges, les instal·lacions del club Arc Zen del Bages, a Santpedor, ha estat seu de dues competicions. Han estat la 2a Trobada de 3D de l'ACTLL i la segona Tirada de Lliga Catalana de Camp, que és organitzada per la Federació Catalana.

Hi va ver un total de 91 arquers en la primera competició i de 71 en la segona. En la prova de 3D es va fer un circuit amb 28 dianes volumètriques de diferents mides i distàncies, una meitat de les quals eren conegudes i l'altra meitat, desconegudes.

En les dues jornades, els arquers van gaudir d'una meteorologia ben favorable i van considerar que els recorreguts escollits van ser molt exigents i tècnics, tot un repte per als participants.

Pel que fa a la competició de 3D de l'ACTLL, cal destacar que hi va haver molt bons resultats per part de l'Arc Zen Bages de Santpedor. Fins a cinc dels deu arquers van aconseguir col·locar-se en llocs de podi en les seves categories. Van ser Núria Segura, Josep Oliva, Toni Mercadal, Pol Massip i Roger Circuns, que amb els seus resultats van completar unes jornades molt profitoses per a l'entitat santpedorenca.